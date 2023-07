Violences urbaines : un guichet unique pour soutenir les commerces impactés

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion et Joaquin Cester, directeur régional des Finances publiques invitent ce mardi 4 juillet 2023 les entreprises impactées par des dégradations liées aux violences urbaines à contacter le guichet unique « conseiller à la sortie de crise », mis en place à la sortie de la crise sanitaire et réactivé ce jour suite aux violences urbaines. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ont en effet présenté une série de réponses en soutien aux professionnels dont les commerces ont été impactés par des pillages et des dégradations ces derniers jours. (Photo sly/www.imazpress.com)

Ci-dessous le contact du guichet unique pour La Réunion.

Gérard Rivière : 0262 90 89 26 / 0692 74 90 99 / codefi.ccsf974@dgfip.finances.gouv.fr

Afin de soutenir les professionnels impactés :

- des reports de charges sociales et fiscales pour les entreprises en difficulté peuvent être demandés ;

- les conseillers de sortie de crise sont mobilisés pour répondre et accompagner les professionnels ;

- l’ensemble des professionnels touchés par les dégradations doivent effectuer leur déclaration de sinistre ou de perte d’exploitation le plus vite possible, auprès de leur assureur, avec la possibilité de délais supplémentaire pour le faire ;

- les assureurs se sont engagés à faire parvenir les indemnisations le plus rapidement possible ;

- les assureurs s’engagent à réduire au maximum le montant des franchises sur les indemnisations par les assurances ;

- par ailleurs il a été demandé aux banques de faire preuve de la plus grande compréhension vis-à-vis des échéances bancaires.