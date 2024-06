Visite d'une star du drag : Norma Bell vient à la rencontre de ses fans

L’association Aperoqueer, pour la défense des droits des personnes lgbtq+, présente le cinquième viewing de Drag Race France avec l’invitée spéciale Norma Bell, le vendredi 28 juin 2024 à au bar L’Artocarpe, à Saint-Denis, dès 20h. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

La semaine dernière, Norma Bell nous a annoncé en exclusivité sa venue sur l’île : une nouvelle qui ne pouvait pas mieux tomber. En effet depuis plus d’un mois maintenant, Aperoqueer accompagne et forme des jeunes drag queens et kings locaux au cours d’ateliers hebdomadaires. Ils sont suivis chaque samedi d’une soirée de visionnage des épisodes de Drag Race France dans un bar de l’île réservé pour l’occasion. Ce samedi 28 juin, Norma Bell nous fait le privilège de venir assister à la projection de l’épisode en compagnie de ses fans.

Pourquoi cet évènement est-il important ? Aperoqueer est une association à but non lucratif qui a pour objectif d’animer et de créer des espaces sécurisés pour la communauté lgbtq+ et d’en promouvoir la culture. Il est important pour nous de construire une scène drag kwir locale, solide et vivante dans la continuité des marches militantes depuis 2021. Nos soirées sont des espaces d’expression et de liberté ouverts à tous et pour tous les âges, et nos évènements culturels prouvent qu’il n’y a plus besoin de s’expatrier pour exister en étant kwir. La venue de Norma Bell, star à la fois nationale et locale, cimente cette légitimité.