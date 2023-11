Ce samedi 4 novembre 2023 s'annonce perturbée niveau météo. Matante Rosina a décidé de sortir quand même malgré la pluie de ce matin. Elle pense que dans certaines régions de l'île, les averses sont plus conséquentes et même accompagnées de rafales de vent. Même si on peut, de temps en temps, apercevoir quelques rayons de soleil, ils sont de courte durée. (photo rb/www.imazpress.com)