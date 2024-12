Voile : le Réunionnais Aurélien Barthélémy décroche la 3ème place au championnat du monde

C’est une médaille de bronze qu’Aurélien Barthélémy et ses équipiers ramènent du championnat du monde de match racing, une compétition qui faisait également office de finale du World Match Racing Tour en voile. Du 10 au 15 décembre, sur les eaux de Shenzhen, en Chine, l’équipage a démontré une résilience et une cohésion pour s’imposer parmi l’élite mondiale. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Ian Roman)

Aux côtés d’Aurélien Barthélémy, en tant que régleur, se trouvaient Aurélien Pierroz (barreur), Clément Michel (tacticien), Lola Malcolm Billy (piano) et Sébastien Riot (n°1). Habitués à naviguer ensemble, ces amis et régatiers chevronnés ont su allier technicité et esprit d’équipe pour relever un défi de taille.

Cette 3ème place représente une réussite majeure pour Aurélien Barthélémy et ses équipiers. Sur un plan d’eau complexe, avec des vents allant de 3 à 20 nœuds, ils ont su s’adapter à chaque situation.

- Le récit d’une compétition intense -

Aurélien Barthélémy revient sur cette semaine exceptionnelle : "le niveau était incroyablement élevé. Nous étions en compétition avec des légendes comme Ian Williams, huit fois champion du monde, et Chris Poole, numéro un mondial. Ce fut une expérience riche et intense".

L’équipage a connu des débuts difficiles, perdant ses trois premiers matchs dans des conditions de vent irrégulier. Pourtant, ils ont persévéré : "dès le deuxième jour, nous avons trouvé notre rythme. À la fin des qualifications, nous avons terminé 8e, ce qui nous a permis d’accéder aux repêchages".

Lors de cette phase décisive, l’équipe a signé une performance éclatante avec six victoires sur sept matchs, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale.

- Une montée en puissance jusqu’au podium -

En quart de finale, Aurélien Barthélémy et ses équipiers ont affronté avec succès l’équipage suisse d’Eric Monin, qu’ils ont battu 3-1.

En demi-finale, ils se sont inclinés face à Ian Williams. Mais ils ont rapidement repris le dessus en petite finale, où ils ont affronté Ian Garetta et remporté 2-0

Avec cette performance remarquable, Aurélien Barthélémy et son équipe confirment leur place parmi les meilleurs régatiers mondiaux.