Cambriolages, vols et pertes... : "ne tentez pas les voleurs"

Sorties en plein air, pique-niques, voyages... Durant les grandes vacances, les occasions de laisser son domicile seul ou de baisser la vigilance sont nombreuses. Des conditions réunies et favorables à la réalisation d'infractions. Si les forces de l’ordre n’observent pas de hausse des vols ou cambriolages par rapport au reste de l’année, il faut cependant rester vigilant lorsque l'on s'absente, mais pas que... Il faut aussi faire attention à ses papiers, qu'ils soient chez nous, dans la voiture ou encore dans le sac. Des dispositifs de sécurité sont mis en place spécifiquement durant les vacances et les conseils des forces de l'ordre ne sont pas à négliger. (Photo police nationale , photo Sly imazpress)

"La Réunion connaît une recrudescence des vols à la roulotte depuis le début d'année" confie Aude Robert membre du syndicat Unité SGP-FO Police.

"Ne laissez aucun objet visible à l'intérieur de votre véhicule" explique la secrétaire départementale du syndicat SGP-FO Police.

La gendarmerie de La Réunion a d'ailleurs lancé un appel à la prudence suite à une hausse des vols dans les véhicules garés dans les secteurs de l'île visités par les touristes. "Ne tentez pas les voleurs", lancent-ils sur les réseaux sociaux.

Si les vols de papiers officiels ou de téléphone portable sont assez rares pendant les vacances - la préfecture ayant constaté "une baisse des faits d’atteintes aux biens de 13,5% sur 5 ans, de 2019 à 2023 et pour les cambriolages, une baisse de 16% entre 2022 et 2023" - ils ne sont pas à négliger. L'astuce est d'éviter de se déplacer en ayant tous ces documents sur soi.

Il est également recommandé de vider la voiture des objets précieux (GPS, smartphone, argent, …) ou des objets qui peuvent tenter les délinquants.

Quelques réflexes simples sont conseillés :

- ne laisser aucun objet de valeur, sac à main ou documents administratifs ;

- verrouiller votre véhicule et s’il en est équipé, activer son alarme ;

- ne pas laisser une fenêtre ouverte ;

- ne laisser pas la clef sur le contact ni un double dissimulé ;

- si la voiture en est équipée, retirer la plage arrière pour montrer que le coffre est vide.

Lire aussi - La gendarmerie met en garde contre les vols sur les lieux touristiques

- Le dispositif "Opération tranquillité vacances" (OTV) -

Pour protéger vos biens, vous les Réunionnais ont également la possibilité de s'inscrire à l'opération tranquillité vacances (OTV).

Ce dispositif permet de prévenir les forces de police et de gendarmerie de votre absence à votre domicile. Ces derniers assureront une surveillance accrue des abords et pourront vous prévenir en cas d’actes malveillants.

L’inscription se fait en ligne dès 45 jours avant l’absence du domicile et jusqu’à trois jours avant le départ en zone police, jusqu’à la veille en zone gendarmerie.

Il s'agit d’un service gratuit proposé par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

- Les démarches à suivre en cas de vol ou de dégradation –

En cas de vol ou dégradation : il faut passer par un dépôt de plainte en commissariat ou en gendarmerie.

Il est primordial de ne rien toucher avant le passage de la police ou de la gendarmerie. Il faut à la fois avertir l'assurance habitation pour faire évaluer les dégâts et obtenir une indemnisation, ou l'assurance automobile si elle est concernée.

Pour les vols de papiers officiels ou de téléphone portable, il faut entreprendre des démarches urgentes - opposition pour la carte bancaire, blocage de la ligne téléphonique... - et entamer les procédures pour refaire les papiers concernés – en fournissant la déclaration de vol fourni par la police ou la gendarmerie -.

Les démarches concernant les pièces d'identité se font sur le site du gouvernement.

- Pour les documents volés : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1759

- En cas de perte : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13630

À noter qu'une fois la déclaration faite en cas de vol ou de perte de documents d'identité, s'ils sont retrouvés, les papiers n'ont plus aucune valeur administrative, et donc ne peuvent plus être utilisés.

rb/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com