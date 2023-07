Volcan : la première éruption de l'année a commencé il y a (déjà) une semaine

C'était il y a déjà une semaine – le dimanche 2 juillet 2023 – alors que l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise annonçait une éruption imminente, il ne fallut pas attendre bien longtemps pour que le Volcan décide de cracher sa lave. Aussitôt, la préfecture déclenche l'alerte du plan Orsec de niveau 2 avec interdiction d'entrée dans l'enclos. L'annonce de l'éruption aussi faite également, de nombreux badauds se sont rendus sur la route des laves pour apprécier le spectacle. Nos journalistes également. Ils ont pu capturer en photos la lave jaillissante. Retour en images sur cette première semaine d'éruption. La première de l'année… (Photos : rb/www.imazpress.com)

C'est à 8h30 environ dimanche 2 juillet, que l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique par voie de communiqué l'entrée en éruption du Volcan sur le flanc est, au niveau des Grandes Pentes.

De là s'en suit une semaine d'éruption avec des images incroyables.

- 2 juillet, 8h30, Volkan la pété -

C'est à 8h30 environ, que l'Observatoire volcanologique l'entrée en éruption du Volcan sur le flanc est.

▶️Communiqué de l'OVPF-IPGP - 8h50 - Début d'éruption au Piton de la Fournaise sur le flanc est



???? Le communiqué de l'OVPF-IPGP sur ce lien:https://t.co/twV6aDzaNI pic.twitter.com/qOSUFtvmXC — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 2, 2023

Un début d'éruption que notre photographe a pu immortaliser en photos et en vidéo. Regardez les toutes premières images aériennes de l'éruption.

Des images féériques comme à chaque spectacle

Et encore d'autres... (pour le plaisir)

Quelques heures plus tard, la lave ne jaillissant plus. L'hypothèse d'une fin rapide de l'éruption était alors émise. Le volcan n'avait pourtant pas dit son dernier mot.

Après une forte baisse du trémor (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) et l’observation d’un trémor résiduel entre 11h45 et 12h30 - période durant laquelle plus aucune activité de surface n’était visible - le trémor est de nouveau à la hausse avec une source localisée à plus basse altitude.

Le soir, l'OVPF indique également l'ouverture d'une nouvelle fissure sur le flanc sud-est du Piton de la Fournaise.

▶ Communiqué de l'OVPF-IPGP 02/07/2023 18h20



Ouverture d'une nouvelle fissure éruptive sur le flanc sud-est du Piton de la Fournaise aux alentours de 17h50 heure locale.



Le communiqué complet de l'OVPF-IPGP sur ce lien:https://t.co/Q03uWhZPbs pic.twitter.com/mAKfZkqptg — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 2, 2023

Alors que la nuit tombe, l'éruption se dévoile sous un autre jour, laissant apparaître les couleurs rougeoyantes de la lave sous les étoiles.

- 3 juillet, la coulée se rapproche de la route

Au lendemain du début de l'éruption, la lave continue de descendre lentement les Grandes Pentes, se rapprochant même de la route. En milieu de journée le feu liquide était situé à environ deux kilomètres du bitume de la RN2.

Les volcanologues ont d'ailleurs effectué une reconnaissance sur l'un de sites éruptifs. Plusieurs fissures éruptives se sont ouvertes.

????Retour en images sur l'éruption en cours au #PitondelaFournaise avec les photos prises par les équipes de l'OVPF-IPGP ce matin sur le site éruptif situé au sud-est de l'Enclos. pic.twitter.com/TdoOS3LsPo — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 3, 2023

Une deuxième journée où, à la tombée de la nuit, nos journalistes vous on fait vivre en direct l'éruption. Regardez.

- 4 juillet, pic de pollution au Volcan -

Au troisième jour de spectacle, le front de coulée se trouvait entre 2 et 2,5 km de la RN2. Sa vitesse de progression "sur les dernières 24h était estimée à 40 m/heure" notent les volcanologues.

En fin de journée, la préfecture a annoncé que les seuils d’alerte à la pollution au dioxyde de soufre sont dépassés sur la station de Bourg-Murat.

La préfecture appelle donc à la plus grande vigilance.

- 5 juillet, l'activité en profondeur se maintient malgré une diminution -

Au quatrième jour d'éruption, le front de coulée se trouve toujours à deux kilomètres de la route et continue d'avancer lentement.

L'activité en profondeur se maintient malgré une diminution. Regardez ces images de toute beauté réalisées par Fred_Grbt, l'un de nos fidèles internautes ????????

- 6 juillet, le front de coulée s'est arrêté -

Le jeudi 6 juillet 2023, le front de coulée s'est arrêté. Toutefois, la première éruption de l'année qui a démarré dimanche aux alentours de 8h30 poursuit sa lancée.

Des images prises par drone jeudi matin, ont permis de confirmer que seuls les bras de coulées situés en partie haute restent actifs et que le premier bras mis en place lundi semble figé. Les images des webcams ont par la suite montré l’absence de progression du front de coulée.

L'activité se poursuit même avec l'édification d'un cône volcanique au niveau de la fissure sud-est.

???? L'activité au Piton de la Fournaise se poursuit avec l'édification d'un cône volcanique au niveau de la fissure sud est. L'activité d'écoulement de la lave s'est focalisée ces dernières 24h sur le haut des Grandes Pentes. pic.twitter.com/a2sHfkp66N — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 6, 2023

- 7 juillet, une activité concentrée au niveau de la bouche éruptive au sud-est de l’enclos -

Le vendredi 7 juillet, l'éruption poursuit son cours. La lave du front de coulée principal désormais immobile à 1,8 km de la RN2 selon les volcanologues. L’activité se concentre désormais au niveau de la bouche éruptive localisée au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1.720 m d’altitude. Le cône volcanique poursuit son édification par accumulation des projections de lave.

- 8 juillet, le cône volcanique continue son édification, la lave s'écoule en tunnel -

La baisse d'intensité se confirme le samedi 8 juillet mais l'éruption est toujours en cours. L'activité continue de se concentrer au niveau de la bouche éruptive au sud-est de l'enclos. Le cône volcanique pourssuit son édification et l’écoulement de la lave s'effectue maintenant en tunnel à proximité immédiate de l’édifice en construction.

- Appel à la prudence -

"Une vigilance accrue est demandée dans les secteurs bordant l’enclos nord et sud. En effet, compte tenu de la forte probabilité́ de l’émission d’un magma dégazé, il se pourrait que les stations de l’OVPF situées dans le secteur n’enregistrent pas de trémor volcanique si une fissure devait s’ouvrir à basse altitude et / ou hors-enclos" a déclaré l'OVPF.

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

A ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

La Région a précisé qu’il est également strictement interdit de se garer en empiétant sur la chaussée, et a demandé de bien respecter les zones de stationnement appropriées.

De son côté l'ARS a appelé à fait des recommandations face aux émanations de soufre et particules fines mais aussi face aux retombées de "cheveux de Pélé".

- Seuils d'alerte à la pollution au dioxyde de soufre dépassés -

Pendant la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet, les concentrations en dioxyde de soufre (gaz irritant les voies respiratoires) liées à l’éruption volcanique en cours ont dépassé le seuil d’alerte dans le secteur de Bourg Murat. Elles ont également significativement augmenté de Grand-Coude à Saint-Joseph, mais restent pour le moment en dessous du seuil d’alerte a annoncé la préfecture.

Pour les résidents des zones concernées (Plaine des Cafres, Plaine des Palmistes, Grand-Coude, Saint-Joseph) :

Il est recommandé, en cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), d’irritation de la gorge ou des yeux, de s’éloigner temporairement de la zone et de consulter rapidement un médecin.

Les personnes vulnérables ou sensibles (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques) sont invitées à prendre conseil auprès de leur médecin pour savoir si leur traitement médical doit être adapté le cas échéant.

La situation ne justifiant pas des mesures de confinement, il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation des bâtiments.

Pour les personnes se rendant sur les sites d’observation de l’éruption :

Il est recommandé de demander au préalable l'avis à son médecin traitant pour les personnes vulnérables ou fragiles.

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), il convient de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

Avec vigilance, il est toujours possible d'aller voir le spectacle offert par le volcan du côté de Sainte-Rose comme le font de nombreuses personnes depuis dimanche.

