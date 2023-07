Le Piton de la Fournaise fait son show brûlant

Le Piton de la Fournaise s'est enfin réveillé ce dimanche 2 juillet 2023, pour la toute première fois de l'année. Le volcan a commencé à donner des signes de réveil dès 07h36 du matin et l'éruption a été confirmée aux alentours de 8h30 heures sur le flanc Est de l'enclos. L'éruption se poursuit pour son deuxième jour ce lundi, avec de nombreuses fissures activées sur le flanc Est et Sud-Est du Volcan (Photos : rb/www.imazpress.com)

"Volkan la pété !" Cette phrase, on pensait ne pas la prononcer avant 2024 - et ce, même si le Volcan avait déjà donné quelques signes d'agitation en juin.

Mais c'est ce dimanche 2 juillet que le Piton de la Fournaise a décidé de se réveiller et d'offrir un cadeau visible depuis la route des laves (attention les bouchons).

- Première éruption de l'année -

Le volcan a commencé à donner de sérieux signes de réveil ce dimanche 2 juillet à 07h36 heure locale. Une crise sismique est enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise.

Notre photographe a pu survoler l'éruption. Voici les premières images.

Les images aériennes de l'éruption

Et encore d'autres... (pour le plaisir)

- Ça s'essouffle et ça repars -

Et alors que de nombreuses personnes avançaient l'hypothèse selon laquelle l'éruption pourrait déjà se terminer - la lave ne jaillissant plus - le volcan a décidé de ne pas dire son dernier mot. Dans l'après-midi, le trémor est reparti de nouveau à la hausse avec une source localisée à plus basse altitude, vers 1.500 m d’altitude.

Depuis le début de l’éruption, une forte activité sismique est toujours enregistrée. Ainsi, 1156 séismes volcano-tectoniques superficiels sous le sommet et 38 séismes volcano-tectoniques profonds sous le flanc est ont été enregistrés entre 9h et 18h heure locale. Cette activité sismique est accompagnée par l'observation de nombreux signaux longue période témoignant d'une

circulation magmatique toujours active en profondeur.

Compte tenu de cette forte sismicité, notamment sous le flanc est du volcan, il n’est pas exclu que d’autres fissures éruptives s’ouvrent, notamment à plus basse altitude, et/ou hors-Enclos.

▶ Communiqué de l'OVPF-IPGP 02/07/2023 18h20



Ouverture d'une nouvelle fissure éruptive sur le flanc sud-est du Piton de la Fournaise aux alentours de 17h50 heure locale.



Le communiqué complet de l'OVPF-IPGP sur ce lien:https://t.co/Q03uWhZPbs pic.twitter.com/mAKfZkqptg — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 2, 2023

Une vigilance accrue est demandée dans les secteurs bordant l’Enclos Nord et Sud. En effet, compte tenu de la forte probabilité́ de l’émission d’un magma dégazé, il se pourrait que les stations de l’OVPF situées dans le secteur n’enregistrent pas de trémor volcanique si une fissure devait s’ouvrir à basse altitude et/ou hors Enclos.

- Passage en alerte 2-1, éruption dans l'enclos -

Dans ces conditions, le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte 2-1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan : éruption dans l’enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre.

Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture.

A ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation.

Il est demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation.

La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.

La dernière éruption en date avait débuté le 19 septembre et s'était terminée le 5 octobre 2022. Un nouveau cône volcanique, résultant de cette éruption, a été nommé “Piton Tikal".

