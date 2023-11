Volcano Game Jam : 48 heures pour créer un jeu vidéo

Le Collectif Bouftang, l'association régionale regroupant les professionnels du développement de jeux vidéo de La Réunion et la Cité du Volcan ont lancé ce vendredi 24 novembre la 10ème édition de la Volcano Game Jam. Les participants au concours ont jusqu'à ce dimanche pour créer un jeu vidéo soit 48 heures (photos : sly/www.imazpress.com)

Ils sont plus d'une centaine de passionnés réunionnais à vouloir relever le défi dans les locaux d'Epitech Technology à Saint-André. Un évènement ouvert au public. "C'est notre plus grand nombre de participants depuis la création de l'évènement" précise Arnaud Bru vice secretairre du collectif Bouftang.

Et cette année, l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) participera lui aussi à la Volcano Game Jam en tant que partenaire thématique. Une "collaboration unique entre le monde du jeu vidéo et les experts volcanologiques qui ajoute une dimension spéciale à l'événement" selon les organisateurs.

Ce vendredi, les compétiteurs étaient d'ailleurs conviés à une conférence tenue par l'observatoire à l'issue de laquelle le thème de l'édition 2023 a été dévoilée, "vivre sur une île avec l'aléa volcanique".

- Vivre sur une île avec l'aléa volcanique -

"On a été contacté par la Cité du volcan qui nous a proposé pour ce dixième anniversaire de revenir sur ce thème" explique Marine Menager post-doctorante en sismologie à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

Un thème qui va amener les participants à réflechir "à tous les risques mais aussi les bénéfices qu'un volcan peut apporter" sur une île.

"Ici à La Réunion, c'est vraiment une problématique que les gens connaissent au quotidien. Ce thème va permettre à la fois d'explorer un contexte familier mais aussi des contextes dans d'autres îles" ajoute Clément de Sagazan doctorant à l'observatoire.

- Plusieurs prix à la clé -

Répartis en 27 équipes de deux à cinq personnes, les inscrits devront présenter dimanche midi leurs projets devant un jury qui disposera de deux semaines pour tester et évaluer les jeux.

Cinq équipes seront finalement déclarées vainqueurs, dans des catégories différentes. Le Grand Prix Volcano sera décerné au jeu obtenant la meilleure note globale. Le projet le plus conforme aux contraintes imposées par l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise remportera le prix du thème. Les meilleures bruitages et musiques les plus originales obtiendront le prix de la direction sonore. Enfin les graphismes les plus élaborés seront salués par le prix de la direction artistique et les meilleurs idées de jeux par le prix du gameplay.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com