Vols, tarifs, gestion : Air Austral remise en cause par un collectif, elle répond aux accusations

Dans une lettre ouverte adressée au directeur, un collectif d’usagers d’Air Austral dénonce la politique tarifaire, l’organisation des vols et le manque de dialogue avec la direction de la compagnie aérienne réunionnaise. Le collectif critique une gestion jugée défaillante et un mépris des passagers, notamment ceux voyageant entre La Réunion et Moroni. Air Austral, de son côté, défend ses choix et annonce une prochaine rencontre avec les représentants du collectif. (Photo : www.imazpress.com)

Le collectif, mené par K. El Hadad, pointe notamment l’absence de vols directs entre La Réunion et Moroni, obligeant les passagers à faire escale à Mayotte avant de poursuivre leur trajet avec la filiale Ewa Air.

"Ce détour traduit un manque de considération pour les passagers comoriens", estime le collectif, qui dénonce également des changements de vol fréquents et un manque d’information.

À cette contrainte s’ajoute, selon les usagers, une flambée des prix rendant les billets de plus en plus inaccessibles.

"La compagnie est largement subventionnée par des fonds publics, notamment par la Région Réunion, et pourtant les tarifs ne cessent d’augmenter. De nombreux passagers se tournent désormais vers d’autres compagnies", dénoncent les auteurs de la lettre ouverte.

- Air Austral invoque des raisons de sécurité -

En réponse, la direction d’Air Austral explique la suspension des vols directs par des raisons de sécurité liées à l’état de la piste de l’aéroport de Moroni. "La piste étant abîmée et donc à risque pour notre flotte, nous avons dû adapter nos liaisons. L’aéroport des Comores en est informé", indique la compagnie.

Concernant la hausse des tarifs, Air Austral met en avant un contexte mondial difficile et une situation financière tendue, aggravée par la crise du transport aérien.

Le collectif reproche également à la direction de la compagnie un manque de dialogue.

- Un dialogue compliqué entre la compagnie et le collectif -

"Depuis des semaines, nous demandons un rendez-vous qui ne vient pas. On nous pousse à reporter nos revendications à 2026 ou à les oublier", accuse K. El Hadad.

De son côté, Air Austral assure avoir tenté de rencontrer les représentants des usagers.

"Une réunion était prévue le 19 décembre 2024, mais elle a été annulée en raison du contexte. Une nouvelle rencontre est programmée la semaine du 10 février 2025", précise la compagnie.

Si cette réunion a bien lieu, elle pourrait être l’occasion d’échanges attendus entre Air Austral et ses passagers mécontents.

En attendant, les critiques persistent, notamment sur la nécessité d’améliorer la transparence et la communication avec les voyageurs.

