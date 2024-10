Dans votre sandwich il y a du maïs, du thon et... un supplément mercure

"Thon et mercure : la grande distribution doit retirer le poison de ses rayons". C'est le titre de la pétition internationale lancée hier par les ONG Bloom et Foodwatch. Suite à une enquête menée au niveau européen, elles alertent sur les dangers pour la santé de la contamination généralisée au mercure. À La Réunion, le thon en boite est un produit massivement consommé, notamment pour fabriquer les très appréciés sandwichs thon-maïs. La préfecture indique ne pas avoir connaissance de "cas concernant des teneurs élevés en mercure sur du thon" vendu dans l'île,(Photo : rb/www.imazpress.com)

L'alerte via cette pétition commune fait suite à une étude menée par Bloom. Des tests réalisés en laboratoire révèlent que sur "148 boîtes de thon achetées en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie, 100% des produits sont contaminés par du mercure et 57% dépassent la teneur de 0,3 mg/kilo de produit qui est celle appliquée aux autres poissons."

Des données inquiétantes d'autant que toutes les marques testées sont concernées.

Les analyses faites en France sur le thon Petit Navire révèlent ainsi 3,9 mg/kg de thon, soit 13 fois plus que la teneur fixée pour d’autres espèces à 0,3 mg/kg par l'Union Européenne.

Les marques Nixe, Carrefour, Maayane ou encore Reflets de France ne sont pas en reste.

Dans leur pétition, les deux organisations non-gouvernementales exigent que des mesures soient prises immédiatement, et que tous les produits contenant du thon soient immédiatement bannis des "cantines scolaires, des crèches, des maisons de retraite, des maternités et des hôpitaux".

- La pollution à l'origine des taux élevés de mercure -

Et pour cause : l'OMS considère le mercure comme l'une des substances les plus dangereuses du monde, à l'instar de l'arsenic ou l'amiante.

Le méthylmercure, que l'on retrouve dans les aliments, est par ailleurs considéré comme "possiblement cancérogène par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC)", indiquent les deux ONG dans leur pétition.

Ce métal est aussi classé comme un neurotoxique dangereux pour les femmes enceintes et les enfants. Il peut en outre attaquer le fonctionnement cérébral des adultes.

Le mercure présent dans l'alimentation prend sa source dans les rejets industriels, la corrosion de munitions immergées ou encore l'orpaillage.

Selon l'Association Santé environnement France, "environ 3500 tonnes de mercure seraient émises annuellement dans l’atmosphère, dont 50 à 75% via l’industrie du charbon. En comparaison, autour de 2000 tonnes seraient issues du volcanisme, des geysers, de l’évaporation naturelle et de la recirculation."

Si, dans l'étude de Bloom, aucun test n'a été réalisé au sein de l'île, il n'y a pas de raison pour que le territoire soit épargné.

D'autant que les marques concernées sont distribuées localement. Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons contacté le groupe Carrefour à La Réunion. Ce dernier ne s'est pas encore penché sur le sujet.

Également contactée, l'ARS La Réunion assure qu'elle "n’a pas reçu de signalement en lien avec une consommation de thon en boîte, ni aucune alerte du national à ce jour." L'agence a renvoyé la balle à la préfecture qui prend le sujet au sérieux.

- La préfecture n'a pas connaissance de cas à La Réunion -

"Les services de l'Etat à La Réunion n'ont pas eu de cas concernant des teneurs élevés en mercure sur du thon", note la préfecture interrogée par Imaz Press.

Elle précise que depuis le début de l'année, "252 prélèvements ont été réalisés sur les poissons de mer au stade de la distribution sur le territoire national, dont 3 à La Réunion" informe aussi la préfecture.

Toutefois "l'alerte est prise en compte au niveau européen et des mesures adaptées pourraient être prises" indiquent les services de la préfecture

Ils ajoutent, si "les teneurs sont dépassées, les denrées ne doivent pas être mises sur le marché, y compris les produits fabriqués à partir de ces denrées", comme l'impose le règlement 2023/915 de l'UE, acté la commission du 25 avril 2023.

Concernant le mercure, la teneur maximum est de 1mg/kg pour le thon à l’état frais.



La préfecture termine en affirmant que les états membres de l’UE, dont la France, "effectuent des plans de surveillance et de contrôle (analyses en laboratoires agréés) pour évaluer la contamination des denrées alimentaires et le mercure fait partie des éléments recherchés dans le cadre de la recherche d'éléments traces métalliques (ETM)".

pb/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com