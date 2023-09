Election : les sénatoriales tout en images

A plus d'un titre, sénatoriales ne sont des élections comme les autres. Seul.e.s de grand.e.s électrices - électeurs sont appelés aux urnes. Elles et ils sont élu.e.s au conseil régional, au conseil départemental, aux différents conseils municipaux. Les résultats, sauf tractations et transaction de dernière minute sont quasiment connus d'avance puisque les grand.e.s électrices - électeurs votent en faveur de la liste correspondant à leur étiquette politique. Malgré cela une part d'incertitude plane toujours un peu sur le scrutin : les promesses et les engagements seront-ils vraiment tenus ? Les comptages d'avant élections étaient-ils corrects ? Les dernières incertitudes sont levées au moment de dépouillement et bien sûr de la proclamation. Ce sont ces instants de doute et au final de libération que notre photographe a capturé. Regardez (Photo rb/www.imazpress.com)