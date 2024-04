Vous ne voyez plus Netflix… c'est certainement parce que votre télé est trop vieille

Depuis plusieurs jours, nombreux sont les abonnés qui n'arrivent plus à voir Netflix sur leur téléviseur. Problème technique, abonnement pas payé ? Non, rien de tout cela. Si vous ne voyez plus le site de streaming, c'est tout simplement que votre téléviseur est trop ancien et plus compatible.

Depuis l’arrivée d’une nouvelle mise à jour de sécurité, de nombreux téléviseurs sont devenus incompatibles avec l’application Netflix. Les modèles datant de plus d’une dizaine d’années, plus exposés aux brèches de sécurité, sont davantage concernés.

Et ce, même si ces télévisions sont encore fonctionnelles, comme le rapporte Tech & Co lundi 8 avril 2024.

Sont surtout concernés des téléviseurs des marques Samsung, Panasonic, Hitachi ou Sony datant de 2012 ou avant, sur lesquels ne fonctionne pas le nouveau patch de sécurité.

- Un souci de sécurité -

De son côté, la plateforme de streaming se défend en indiquant que les téléviseurs plus anciens présentent de plus grands risques de sécurité et assure néanmoins qu’un message s’affiche en amont de la mise à jour, afin d’informer l’utilisateur que son téléviseur ne sera plus compatible une fois le patch installé.

Outre la sécurité des utilisateurs, il est aussi question pour Netflix d'assurer ses arrières. La plateforme a l'obligation de protéger les données personnelles des citoyens européens, en vertu du RGPD et du Digital Services Act (DSA).

Il sera néanmoins toujours possible d’utiliser Netflix sur ces anciens modèles, en passant par des accessoires comme le Chromecast de Google ou le Fire Stick d’Amazon, ou encore grâce à un équipement multimédia type Playstation 5.

Pour espérer revoir Netflix, plusieurs options s'offrent à vous, moyennant plusieurs euros : soit des appareils à connecter, soit racheter une télé – mais il faut vraiment vraiment aimer Netflix – soit arrêter de regarder vos séries.

À vous de choisir.

Retrouvez ici la liste des appareils qui fonctionnent avec Netflix.

