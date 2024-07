Pianiste professionnel, le Réunionnais William Mendelbaum à la conquête de Los Angeles

Ce mercredi 10 juillet 2024, William Mendelbaum, pianiste international, s'est envolé pour une tournée solo. Sa première date s'arrête à Los Angeles où le pianiste réunionnais sera en représentation dès le 15 juillet. Le musicien continuera par la suite son voyage en se produisant en France à l'occasion d'un grand festival, avant de finir en beauté à Washington. (Photo : William Mendelbaum)

Après New York au mois de mars et juin, Berlin, Nice, Paris, Monaco et l'Italie en avril, le pianiste compte découvrir de nouvelles terres.

Le prestigieux périple débute ce lundi 15 juillet 2024 avec une production au Walt Disney concert hall, la salle la plus renommée de Los Angeles.

Le compositeur enchaînera ensuite avec une scène dans l'Hexagone à Marciac, pour le "Festival Jazz in Marciac" qui accueille des dizaines de milliers de spectateurs chaque année.

Cette année, le festival se déroulera du 18 juillet au 5 août. William lui, montera sur scène le 22 juillet, avant de prendre son envol pour ses deux dernières dates prévues les 29 et 31 juillet au Washington international piano festival.

"Je me dis que ça va être super, je suis pressé" se réjouit l'interprète qui réalise sa quatrième tournée de l'année.

- Des voyages en quête de créativité -

William Mendelbaum est pianiste professionnel depuis presque dix ans.

À chaque voyage, il parcourt le monde à la quête de créativité pour perfectionner sa musique : "voyager c'est partir à la découverte d'autres cultures".

"C'est un enrichissement humain qui permet de faire évoluer la musique", confie l'artiste qui a déjà joué trois fois à New York.

Entre ses déplacements, William organise seul ses voyages, tout en perfectionnant sa technique au piano, pour être à son meilleur niveau pour continuer à se produire sur des scènes prestigieuses comme le "Ward Recital Hall" ou encore la salle le "John Kennedy Center" à Washington.

- Un passionné de jazz -

Autodidacte à l'âge de 12 ans, l'improvisateur intègre à 19 ans l'école de musique "EMA Réunion" où il approfondit ses performances en jazz. Ce style de musique est celui qui lui "correspond le plus".

D'après l'auteur "le jazz touche à l'international", ce qui lui permet de faire découvrir son univers à l'autre bout du monde en atteignant un large public.

"C'est une musique riche et en perpétuelle évolution, grâce au mélange avec d'autres styles musicaux. Ça n'est pas que du jazz pur" ajoute-t-il.

Entre partage de la musique, voyages à travers le monde... un rythme pas toujours évident à gérer, mais "un mode de vie qui me correspond" déclare l'aventurier.

