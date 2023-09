World Cleanup Day : 40 actions déjà prévues à La Réunion

Le World Clean-Up Day aura lieu ce samedi 16 septembre 2023 dans plus de 190 pays. A La Réunion "déjà près de 40 clean-ups sont inscrits avec par exemple plus de 2.000 élèves à Trois Bassins et Saint-Leu, plus de 10 associations et 6 entreprises" informent les promoteurs de cet événement dédié au nettoyage de l'environnement. "Tous les citoyens, doivent se mobiliser pour nettoyer nout planet à partir de 13 au 17 septembre" disent encore les promoteurs dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.imazpress.com)

Dans tous les pays participants, la mobilisation citoyenne se prépare activement ! A La Réunion, Bernard Padé ambassadeur du World Clean Up Day sur l'île a répertorié les lieux de collectes. Pour participer, il suffit d’enregistrer un clean-up ou de rejoindre une action déjà enregistrée. Depuis 2018 et sa première organisation réunionnaise, ce sont en moyenne 25 tonnes de déchets qui ont été ramassés chaque année sur notre île. La page Facebook World Cleanup Day île de la Réunion permet de retrouver et suivre les actions enregistrées.

Si le World Clean Up Day est la journée de ramassage planétaire de déchets, cette journée se veut également un moment intense de mobilisation, de sensibilisation, de préservation et d’implication.

La mission du World Clean Up Day consiste aussi et surtout à éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, à provoquer une prise de responsabilité face à l’impact des nuisances que cela engendre aujourd’hui et aux conséquences de cette pollution environnementale. La crise sanitaire a d’autant plus fait surgir les enjeux de la protection de notre environnement et il est urgent d’AGIR. Nous sommes sur une île : les impacts de la pollution se voient d’autant plus rapidement !

La Réunion est particulièrement touchée par les dépôts sauvages. "Nous sommes tous acteurs des évolutions de comportement indispensables à la préservation de la planète. Mobilisons-nous tous ensemble et montrons le bon exemple. Nous devons tous nous engager " explique Bernard Padé.

"Chacun avec un gant, un sachet et même avec ses paroles et sa motivation, nous devons éduquer à un autre mode de consommation et de gestion des déchets. Nous avons besoin de ramasseurs, mais aussi d’ambassadeurs phares, des personnalités locales... », précise l’ambassadeur convaincu. La protection de l’environnement est une bataille de tous les jours pour chaque citoyen. « Les jeunes sont mobilisés. Nous, adultes, devons aussi montrer notre implication pour la planète que nous leur laissons"



Plus d'informations sur les actions ici