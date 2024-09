Saint-Paul, Zac Renaissance : une chaîne humaine pour défendre une savane "qui n'est pas menacée"

Environ 150 personnes ont répondu ce dimanche 29 septembre 2024 à l'appel collectif Protège nout Savane une nouvelle fois mobilisée contre le projet de ZAC Renaissance 3 de Plateau Caillou (Saint-Paul) prévoyant notamment la construction de logements sociaux. Le collectif a organisé une chaîne humaine pour protéger "la savane, patrimoine naturel et culturel". En charge des travaux, la Sedré souligne que "le projet d’aménagement ne concerne pas les zones naturelles protégées, et qu’il ne porte donc aucunement atteinte à l’espace naturel sensible qui compose la savane" (Photo www.imazpress.com)

Les 150 personnes présentes sur les lieux ont formé une chaîne humainre; Regardez

Le "joyau patrimonial (constitué par la savane - ndlr) est protégé et le restera pour toujours. Zéro M2 de cette savane ne sera touché (plus de 600Ha au total dont les 194 Ha de savane protégée au-dessus du Cap Lahoussaye par le conservatoire du littoral)" note pour sa part la Sedré

"Aucun chantier n'est prévu dans l'espace protégé de la savane". "Toute la zone savanaire naturelle et protégée n'est pas du tout impactée par cette opération" insiste Yannick Payet Fontaine.



Sur les 90,5 hectares que représente le chantier, "30 ha d’espaces naturels conservés et valorisés" sont prévus. "La savane, qui est protégée, ne fait pas non plus partie du périmètre de la ZAC" assure la Sedré. "Aussi, les futures constructions respecteront les caractéristiques du relief."



"Les débuts de l’urbanisation de Plateau Caillou débutent en 1975 avec la ZAC Renaissance 1 et 2 et prévoient l’aménagement d’une troisième tranche. Le projet Renaissance 3 a évolué au fil du temps, de la réglementation et des enjeux sociétaux" rappelle-t-elle.



Le projet ayant récolté toutes les autorisations d'urbanisme et de protection de l'environnement, les travaux ont été lancés en juin dernier.



"Aujourd’hui, Renaissance 3 est un projet harmonieux, équilibré et inséré dans son environnement" insiste la société.

"Des dispositions sont prises au niveau opérationnel pour préserver les espèces protégées, tant au niveau de la faune que de la flore, avec la mobilisation d'experts en environnement pour le suivi des travaux" souligne par ailleurs la Sedré.

La mobilisation du collectif Protège nout Savane arrive aussi alors que des milliers de demandes de logements sont toujours en attente de satisfaction sur la commune saint-pauloise. Une situation qui est d'ailleurs similaire à l'ensemble des communes de l'île.

Pour pallier cette situation souvent dramatique, la mairie de Saint-Paul prévoit de livrer d'ici 2035 "2019 logements sur le périmètre de la ZAC Renaissance 3".

Dès 2025, 760 logements sociaux sont prévus à la livraison sur l'ensemble du territoire communal, indique la mairie de Saint-Paul.

"La labellisation de notre territoire reconnu comme "Territoire Engagé pour le Logement", au début de cette année, témoigne de notre détermination à mobiliser tous les leviers possibles" dit encore la commune saint-pauloise.

"Nous travaillons main dans la main avec les bailleurs sociaux, les partenaires institutionnels et l’État pour accélérer la construction de logements accessibles à tous et assurer une offre adaptée aux besoins de nos familles" termine-t-elle.

