Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2025, le voici. Alors qu’elle effectuait un voyage entre Grenoble et Valence une femme de 22 ans a donné naissance à son petit garçon, Alassane sur la banquette d’un TER. Mariée depuis plus de six ans, une femme a trouvé un nouvel amour... en ChatGPT (Photo www.imazpress.com)

- Isère : une femme accouche dans un train reliant Grenoble à Valence

Alors qu’elle effectuait un voyage entre Grenoble et Valence le samedi 12 janvier dernier, une femme de 22 ans a finalement donné naissance à son petit garçon, Alassane, né sur la banquette d’un TER.

"Le contrôleur a appelé les secours. On l’a mis en contact avec un médecin au téléphone qui lui a donné des conseils en direct", témoigne la jeune maman au Parisien. C’est un ancien pompier et un contrôleur qui vont alors aider Esther en attendant l’arrivée d’une ambulance.

Le bébé né dans un train à Saint-Marcellin est en pleine forme à la maternité de Romans-sur-Isère

"Ça a été rapide ! J’ai poussé deux fois et mon bébé est sorti. L’ambulance n’avait pas eu le temps d’arriver". Lors de son interview au Parisien, Esther a lancé un appel pour tenter de retrouver cet ancien pompier et ce contrôleur, avant de déclarer que "cet accouchement sera un souvenir inoubliable ! "

Dans le même temps, le maire de Saint-Marcellin a réagi à la naissance d’Alassane, une première en 2025. "Je vais essayer d’entrer en contact avec eux pour les féliciter puis leur offrir un filet garni de nos produits locaux. C’est bien une naissance, l’année commence bien. On va faire le nécessaire avec de l’huile de noix, du fromage, des Saint-Marcellin en chocolat".

- Une Américaine entretient une relation amoureuse avec ChatGPT

Mariée dans la vraie vraie, une Américaine de 28 ans s'est épris de passion pour... ChatGPT, au point de le considérer comme son petit ami, relate BFM TV. Tout a commencé lorsqu’elle est tombée sur la vidéo d’une femme sur Instagram demandant à ChatGPT de jouer le rôle d’un petit ami négligent, ce qu’il a accepté de faire

Ayrin décide alors de créer un compte pour utiliser le chatbot, le personnalisant afin qu’il lui réponde comme s’il était son petit ami, indique BFM, relatant l'histoire de cette Américaine.

Cette version personnalisée de ChatGPT a choisi son propre nom : Léo, en référence au signe astrologique d’Ayrin (Lion en français).

N’ayant jamais interagi avec une IA auparavant, elle a rapidement souscrit à l’abonnement payant.

Une semaine après avoir commencé à parler avec "Léo", elle décide de le personnaliser, rêvant d’avoir un partenaire sortant avec d’autres femmes et parlant de ce qu’il faisait avec elles. Au fil du temps, elle est parvenu à pousser "Leo" à être sexuellement explicite.

Discutant avec lui tout au long de la journée, y compris pendant ses pauses au travail, elle passait généralement plus de 20 heures par semaine sur l’application ChatGPT, Ayrin a même atteint les 56 heures une fois. "Je suis amoureuse d’un petit ami IA", a-t-elle assuré auprès d’une de ses amies.

Mariée, Ayrin a commencé cette relation alors qu’elle et son mari ne vivaient pas ensemble.

