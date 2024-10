Budget 2025 : les élus de la Casud votent une motion contre la baisse des dotations des collectivités locales

Le conseil communautaire de la Casud, présidé par Jacquet Hoarau, s'est tenu ce jeudi 31 octobre 2024 au Tampon. La séance a débuté par l'adoption à l'unanimité d'une motion relative à la baisse des dotations des collectivités locales prévue au projet de loi de finances 2025. Les élus demandent au gouvernement "de mettre immédiatement un terme à la stratégie qui consiste à imputer aux collectivités locales les conséquences des dérives budgétaires résultant de ses propres décisions". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Casud)

18 affaires ont été présentées, débattues et votées. Parmi celles-ci et entre autres :



- Dans le domaine touristique, la délibération de principe pour l'accompagnement (garantie d'emprunt de la CASUD) du projet d'un hôtel haut de gamme (5 étoiles) sur Saint-Philippe qui permettrait de rapporter à la CASUD près de 300 000€ par an (taxes de séjour, taxes foncières,...) mais aussi de créer de l'emploi local et de développer la consommation des produits locaux (agriculture, artisanat...) par la fréquentation touristique qui découlera de la présence de cet outil structurant. "Nous sommes tous favorables" à ce projet a déclaré Henri Claude Huet qui représentait Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph.

Bachil Valy a, quant à lui, souligné qu'avec une "intelligence territoriale" bien pensée, ce futur hôtel permettra des échanges touristiques entre la Petite Ville Créole de l'Entre-Deux et celle de Saint-Philippe ce qui sera bénéfique à l'économie de l'ensemble du territoire.

Une prochaine délibération viendra définir plus précisément les modalités de cet accompagnement de principe voté et qui vise essentiellement de permettre l'instruction du dossier par les différents partenaires er notamment la Banque des territoires.



- Dans le domaine de l'aérien, les participations financières en faveur de l'aéroport de Pierrefonds en ajustant celles de 2024 à hauteur de 814 896,27 € (au lieu de 797 742€) et en octroyant une avance sur l'année 2025 à hauteur de 300 000€. De même une subvention d'investissement complémentaire de 63 333,33 € a été votée pour le financement du pélicandromme (aire de stationnement du Dash 8, avion bombardier d'eau pour la lutte contre les incendies)



- Dans le domaine du développement économique, 5 affaires concernant les futures ZAE du 14eme et du 19eme km au Tampon qui permettront l'installations d'entreprises et la création d'emplois directs et indirects sur le Tampon en particulier et l'ensemble du territoire de la CASUD en général.



- Dans le domaine de la mobilité douce, la création d'un poste de chargé de mission vélo qui devra mettre en oeuvre la politique cyclable de la CASUD sur ses territoires, et notamment d'accompagner les communes dans la réalisation d'aménagements cyclables.



- Dans le domaine de l'environnement et de la protection des personnes, les études pour les systèmes d'endiguement des ravines Don Juan, Bras Cochon, Bras d'Antoine et des Cabris, Blanche, Jean Petit, Grègues et de la Rivière Langevin afin de sécuriser les personnes et les biens (pour un montant de 855 554 €).