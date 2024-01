Casud : le Plan eau citerne sera déployé après la phase de sauvegarde

Dès la levée de l'alerte rouge et après la phase de sauvegarde, la CASUD en lien avec la commune du Tampon et Sudéau mettra en place le dispositif Plan eau citerne. Des citernes d'eau seront placées au niveau de chaque école du Tampon.

Les modalités d'accès à ces citernes d'eau réservés aux usages domestiques (eau non potable) seront précisées prochainement. Concernant la distrubition de l'eau potable des précisions seront également apportées ultérieurement.



"En effet, BELAL a causé des dommages importants au niveau des captages. La ressource en eau sera fortement perturbée voire interrompue dès ce lundi soir" prévient la Casud. "Les interventions des différentes équipes se feront dès que la situation permettra d'agir sans mettre en danger la vie des techniciens."



La CASUD "travaille également en lien avec les élus et les équipes de l'Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe pour répondre aux besoins".