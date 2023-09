Casud : les premiers Vélisud remis aux usagers

André Thien Ah Koon, Président de la Casud a procédé ce mardi 12 septembre 2023 à la remise officielle des premiers Vélisud (vélos à assistance électrique de la Casud ) aux usagers qui ont fait acte de candidature pour leur location. Mis en location depuis le 25 août, les 108 vélos ont tous déjà trouvés preneurs pour des durées de location allant de une à six mois. Pour cette action, une enveloppe totale de 255.000 euros a été utilisée par l'intercommunalité dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Casud)

A ce jour, le nombre de demandes de location s'établit à 118, réparties comme suit : 88 demandes sur la commune du Tampon, 12 sur l'Entre-Deux et 18 sur St-Joseph.

Afin de satisfaire la demande, les conseillers communautaires de la CASUD ont adopté, le 1er septembre dernier, la commande de 250 vélos à assistance électrique supplémentaires. Et l'intercommunalité étudie également la mise en location de vélos-cargos (vélos plus larges et à trois roues) permettant le transport de marchandises ou de passagers.

Le président de la Casud a également félicité les usagers des Vélisud pour leur action en faveur du développement durable et a annoncé la création de voies réservées aux vélos.

La Casud rappelle que les administrés des communes de son territoire peuvent réserver les vélos sur le site carsud.re de Carsud (l'organisme qui gère pour la Casud la location de ses vélos à assistance électrique).