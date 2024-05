Casud : pas de collecte des déchets le lundi de Pentecôte

La Casud informe ses administrés qu'il n'y aura pas de collecte de bacs et d'autres déchets le lundi 20 mai 2024. Veuillez consulter les calendriers de collecte pour connaître les prochaines dates de passage. Les déchetteries et les bureaux seront également fermés et les transports Carsud fonctionneront aux horaires du dimanche. Nous publions le post de la Casud ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Vous pouvez aussi vous rendre sur l'application téléchargeable de la Casud AmiTri pour consulter les calendriers de collecte.