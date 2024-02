Casud : une opération "coup de poing" à Saint-Joseph

Suite au passage de Belal, la SPL SUDEC est intervenue en opérations "coup de poing" et avec des moyens conséquents (pelleteuses, camions) pour la collecte des nombreux déchets verts sur les communes du Tampon et de l'Entre-Deux. Ce mercredi 14 février, ce sont les déchets verts de Saint-Joseph qui ont été récoltés. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo rb/www.imazpress.com)

Il en a été de même à Saint-Philippe, sur demande du maire Olivier Rivière. Ces opérations "coup de poing" ont été concluantes puisqu'en quelques jours, près de 4000 tonnes de branchages ont été collectées.

Au vu des retards pris (voir le communiqué de la Casud du 13 février 2024), notamment sur les impasses, depuis Belal, la Casud a donc sommé le prestataire de collecte à Saint-Joseph d'appliquer le même principe à la fois pour les déchets verts et les encombrants.

De fait, depuis ce mercredi 14 février au matin, des équipes "bells et tracteurs à benne" ont été déployées à Saint-Joseph pour que les déchets et encombrants résultant du passage de Belal soient enfin collectés en totalité. La salubrité et la sécurité publiques sont des priorités de la Casud.