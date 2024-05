Entre-Deux : "Entre 2 Z'arts" pour découvrir le savoir-faire des artisans créateurs

Ce dimanche 19 mai 2024, l'office de tourisme intercommunale Otisud de l'Entre-Deux organise l'Entre 2 Z'Arts. L'événement accueillera le Marché des Artisans Créateurs, l'occasion de découvrir le savoir-faire du territoire et de faire plaisir à ses proches. Un jeu de piste, des ateliers créatifs gratuits et des cadeaux seront à gagner tout au long de la journée. Quant à l'ambiance musicale, elle sera assurée par Olivier Rosalie et Ti Prince. Nous publions le post de la Casud ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

L'entrée est gratuite.

Horaires : 9h à 17h

Possibilité de se restaurer sur place.

Plus d'informations au 0262 39 69 80