La Casud renforce ses actions contre l'errance animale

La Casud a décidé de prendre à bras le corps le fléau de l’errance animale. L'intercommunalité a repris la fourrière intercommunale en régie, elle a formé et équipé neuf agents. Résultat : les captures ont été multipliés par dix en janvier 2025 et les euthanasies divisées par dix. Prochaine étape : obtenir de l’État un assouplissement des règles quant à l’utilisation des seringues hypodermiques, plus efficaces que les lassos pour capturer les animaux errants (Photo Casud)

Mis en place en mars 2023 par la préfecture, le plan d'intervention contre l'errance animale s’appuyait sur des chiffres alarmants : près de 9.000 animaux euthanasiés (chiens et chats) et plus de 6.000 écrasés, soit 15.000 victimes en moyenne par an.

L’intercommunalité du Sud, la Casud, a donc décidé de prendre sa part et d’investir encore plus dans la lutte contre l’errance animale.

"La Casud a repris depuis le 1er janvier 2025 la fourrière intercommunale en régie" a annoncé ce vendredi matin le président de l'intercommunalité, Jacquet Hoarau. "Les chiffres n’étaient pas à la hauteur" reconnaît-il.

La Casud a donc recruté neuf personnes (réparties en deux équipes : l’une dédiée au Tampon et à l’Entre-Deux, l’autre à Saint-Joseph et Saint-Philippe) avec des heures d’intervention adaptées incluant les soirées, la nuit et les week-end, les a formés notamment avec la gendarmerie, les a équipés de 4 véhicules dont 3 fourgons aménagés et du matériel de capture nécessaire (EPI, cages, etc).

- 50 captures et seulement 7 euthanasies -

En un mois, la différence est notable. En janvier 2024, selon la Casud, la fourrière avait enregistré 5 captures, accueilli 74 remises en fourrière (c’est à dire des propriétaires de chiennes qui déposent des portées, ou encore des animaux recueillis après avoir fui leur domicile à cause des feux d’artifice) et réalisé 71 euthanasies.

En janvier 2025, la fourrière a réalisé 50 captures et seulement 7 euthanasies, pour un nombre stable de 78 remises en fourrière. En résumé : les captures ont été multipliées par 10 et les euthanasies divisées par 10 !

"Ça nous conforte dans notre stratégie "poursuit Jacquet Hoarau.

D’une part, l'intercommunalité poursuit ses efforts de sensibilisation auprès des enfants, dans les écoles, et sur les sites identifiés (aires de pique-nique).

- 250.000 euros pour les stérilisations -

D’autre part, la Casuda consacré à nouveau 250.000 euros au budget dédié aux stérilisations. L’an dernier, ce sont près de 1 400 stérilisations qui ont ainsi été financées par la Casud. Enfin, un numéro vert dédié à la fourrière intercommunale a été créé : le 0800 001 601 (il est en cours de création, plus exactement : il devrait être opérationnel "d’ici quelques jours").

"Pour nous, bien-être animal et errance animale sont indissociablement liés : les chiens et chats doivent être considérés comme nos compagnons. On n’abandonne pas nos compagnons : on les fait tatouer, pucer, stériliser… Si il y a défaillance des maîtres, les animaux deviennent divaguants et, plus grave, errants. Quand on les capture, d’abord, on les soigne. Puis ils repartent dans le réseau d’associations qui se chargent de leur trouver un nouveau maître assure le président de la Casud.

La prochaine étape ? "Nous avons envoyé un courrier au préfet lui demandant de modifier la réglementation encadrant l’utilisation de tirs hypodermiques en vue de la capture d’un animal. Aujourd’hui, cette réglementation oblige la présence de trois représentants de trois services différents (police municipale, vétérinaire et fourrière) pour effectuer un tel tir. Alors que ce serait beaucoup plus facile pour attraper des chiens errants, comparé au lasso utilisé jusqu’à présent. Nous souhaitons également pouvoir faire assermenter nos agents pour pouvoir établir des constats et faire appliquer la législation plus strictement" a annoncé Jacquet Hoarau.

Le président de la Casud a souhaité terminer avec deux messages aux propriétaires d’animaux : "fermez bien vos portails ! Si on capture votre chien sur la voie publique, il vous en coutera 135 euros d’amende, plus 50 euros pour le récupérer, plus 20 euros par jour passé en fourrière. Ne nourrissez pas les chiens et chats errants, vous ne faites qu’aggraver le problème !"

• Un numéro vert pour les administrés de la Casud : le 0800 001 601

xl/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com