Fête du Choca : transports gratuits sur le réseau de Carsud

Du 21 au 23 juillet, la commune de l’Entre Deux va célébrer la fête du Choca. Afin de désengorger la ville, la Casud vous informe que des navettes gratuites seront mises à disposition des visiteurs du samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023 (Photo: sly/www.imazpress.com)

Ainsi, les lignes 38, 39, la navette Géranium et STA seront gratuites les 22 et 23 juillet. Par ailleurs, une navette gratuite sera déployée entre la gare routière de l’Entre Deux et le site de la fête pendant ces deux jours de 8h00 à 18h00.