Gestion de l'eau : Jacquet Hoarau élu président du syndicat des Hirondelles

En remplacement d'André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau a été élu président du syndicat des Hirondelles ce mardi 20 août 2024, indique la Casud dans un communiqué. Stéphano Dijoux et Patrice Thien Ah Koon ont respectivement été élus 1er et 2ème vice-président. Composé de 16 élus issus de la Civis et de la casud, cet syndicat a pour compétence la production d’eau potable à partir de la source des Hirondelles, située sur la commune du Tampon, et la gestion du réseau d’adduction (Photo Casud)

"Le syndicat des Hirondelles exercer pour le compte des deux intercommunalités, et plus particulièrement pour les communes du Tampon, Saint-Pierre, Petite-Ile et Saint-Joseph. Elle a pour mission essentielle de veiller pour les populations des villes concernées une correcte alimentation en eau potable" note la Casud.

