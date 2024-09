La Casud inaugure le Bus de l’entreprenariat

Ce mercredi 18 septembre 2024, au Tampon et à l'occasion de la Journée Pour l'Emploi, Francemay Payet-Turpin représentante de Jacquet Hoarau, Président de la Casud, Patrice Thien Ah Koon, Maire du Tampon accompagnés des représentants de Initiative Réunion, France Travail, Mission Locale Sud ont inauguré le "Bus de l'Entreprenariat pour Tous". "Ce bus est un dispositif mobile, itinérant qui permet de renforcer la couverture territoriale des réseaux" rappelle la Casud dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Casud)

Il propose des services au plus proche des lieux de vie en allant directement dans les quartiers de l'intercommunalité, afin de rencontrer et d'accompagner les personnes qui ont des projets de reprises ou de créations d’entreprises.

Ce bus, adapté à l'accueil de personnes à mobilité réduite, est géré par l’association « Initiative Réunion », et son fonctionnement a été co-financé notamment par la Casud, la Banque Publique d'Investissement (qui accompagne les entreprises).

En termes de moyens humains, un chef de projet a été recruté. Il a pour mission de piloter et d'animer le dispositif. Il est accompagné d'intervenants appartenant au monde des entreprises et de celui des structures associatives intégrées à la vie des quartiers (associations culturelles,...).

Parmi les retombées attendues : une augmentation du taux de transformation des projets ne création d'activités ainsi qu'une amélioration du taux de survie des entreprises en raison de la hausse des accompagnements et des financements et donc de la création d'emplois et de richesses sur les territoires.

Le bus sera à l’Entre-Deux le 25 septembre et à Saint-Philippe le 27 septembre de 8h30 à midi.