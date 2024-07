À l'occasion de la Fête du choca qui se déroulera du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2024, la Casud annonce que certaines les lignes 38, 39 et Géranium (Entre-Deux) seront gratuites le samedi 20 et le dimanche 21 juillet 2024. De plus, une navette gratuite est mise en place entre la gare routière de l'Entre-Deux et le site de la fête pendant ces deux jours de 8h à 18h (Photo : sly/www.imazpress.com)