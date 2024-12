La Casud mobilisée pour la période cyclonique

"La Casud sera mobilisée auprès du Tampon, de Saint-Joseph, de l'Entre-Deux et de Saint-Philippe pour la saison cyclonique" a indiqué Jacquet Hoarau, Président de l'intercommunalité, lors d'une réunion de travail associant les élus et services l'intercommunalité et de ses quatre communes membres. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Casud (Photo www.imazpress.com)

Cette mobilisation se fera notamment par la présence de responsables opérationnels de la Casud sur les différents PC Orsec communaux.

Ce travail en partenariat et de proximité permettra ainsi à la Casud d'intervenir, encore plus rapidement que les années précédentes, en renfort aux communes, selon les demandes exprimées par les maires pour répondre aux besoins de la population.

Parmi ceux-ci : la sécurisation des populations en cas de crues par la mise en place de barrières anti-crues, l'alimentation en eau en cas de coupure, les transports en commun et scolaires, les collectes des déchets verts post cyclonique, etc.

Pour le point essentiel et prioritaire de la gestion de la ressource en eau (plan citerne, alimentation des réservoirs en cas de coupure de courant, distribution de bouteilles d'eau) en cas de graves perturbations sur le réseau (par exemple en cas d'éboulis en falaise sur une canalisation comme cela s'est produit en début d'année), les agents de Runéo et de Sudéau ont été également associés à cette réunion de travail qui s'est tenue le mardi 10 décembre 2024 au siège de l'intercommunalité au Tampon.