La Casud recrute 48 volontaires en service civique

Vous avez entre 16 et 25 ans ? La Communauté d'agglomération du sud (Casud) recherche 48 volontaires en service civique dans le domaine du transport urbains et de l'environnement. Le service civique correspond à un engagement volontaire de 8 mois (24 h par semaine) au service de l’intérêt général. Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme et est indemnisé à hauteur de 620 euros par mois (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Pour s'inscrire cliquez ici