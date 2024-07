Pour le bon déroulement des travaux, la circulation sera interdite sur la rue Hubert Delisle, portion comprise entre le chemin de l'Hermitage et le chemin lsautier, du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2024, de 8h à 16h. Les lignes STA et T13 seront déviées par le chemin Hermitage, avenue Chirac et la rue Hubert Delisle dans le sens aller et retour. Nous publions le post de la Casud ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)