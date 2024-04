Le Tampon: plusieurs lignes de bus déviées à cause des travaux

Pour cause de travaux dans les secteurs du Tampon, au niveau du chemin Dassy et de la rue Dachery, plusieurs lignes de la Casud seront déviées. Certains arrêts des lignes STA et T08 ne seront pas desservies. Pour le transport scolaire, le ramassage et la dépose seront déplacés dans le chemin Fidelio Robert. Nous publions les posts de la Casud ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour le bon déroulement des travaux d'enrobé du chemin Dassy portion comprise entre Emile Zola et Charles Baudelaire, la circulation sera interdite du lundi 8 avril 2024 au mardi 30 avril 2024, sauf week-ends et jours fériés.

La ligne STA sera déviée par le Chemin Emile Zola RD27 et rue Charles Baudelaire D3 dans les deux sens.

Les arrêts "12 chemin Du Dassy", "Ecole Primaire du Dassy", "La Serre Dassy", "François Hibon", "Chemin Zazo", "Parc des Palmiers" et "Quincaillerie Dassy" ne seront pas desservis dans le sens aller et retour.

Pour le bon déroulement des travaux d'aménagement sur la rue Dachery portion entre la RN3 et le chemin Fidélio Robert, la circulation sera interdite le lundi 15 avril 2024 au vendredi 17 mai 2024, sauf week-ends et jours fériés.

La ligne T08 sera déviée par la RN3, la rue Fidélio Robert dans les deux sens.

Les arrêts "236 Rue Dachery", "178 Rue Dachery", "139 Rue Dachery", "99 Rue Dachery", "69 Rue Dachery", "42 Rue Dachery", et "2 D Rue Dachery" ne seront pas desservis dans le sens aller et retour.

Suite aux travaux dans la rue Dachery du lundi 15 avril au 17 mai 2024, le ramassage et la dépose des élèves des services se feront dans le chemin Fidelio Robert aux rues adjacentes selon l'impact ci-dessous:

Le matin :

- TA20 vers collège Terrain Fleury - sens descendant

- TA37 vers collège du 14e Km - sens montant

- TA52 vers collège du 12e Km - sens montant

- TA55 vers collège du 12e Km - sens descendant

Le soir :

- 15h30 - TA55 sortie collège du 12e Km

Le mercredi :

- TA20 sortie du collège du 14e Km

- TA55 sortie du collège du 12e Km

- TA05 sortie du collège du 12e Km

- TA29 sortie du collège Terrain Fleury

Les rues adjacentes à chemin Fidélio Robert :

- Rue Saint-Vincent de Paul ( rond point boutique Henri)

- Rue des Francisceas ( église du 12e Km)

- Ruelle AH-SING Marcelle ( Bar Lotus)

- Intersection chemin Chalet ( croisé Fidélio Robert/Dachery)