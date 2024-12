Nomination de Manuel Valls en tant que ministre des Outre-mer

Monsieur Manuel Valls a, dans ses précédentes fonctions, fait preuve de pragmatisme et de pugnacité qui sont les qualités indispensables pour affronter les enjeux socio-économiques actuels et apporter les solutions nécessaires à notre pays. Ancien élu local, il connait parfaitement les préoccupations de la population, les difficultés quotidiennes et la lourdeur des missions qui pèsent sur les collectivités. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La mise en œuvre concrète de solutions adaptées aux spécificités de notre île et à la gravité de la situation sociale et économique que nous connaissons, est extrêmement urgente.

Les missions qui l’attendent sont immenses.

Au-delà de l’urgence immédiate qui doit être accordée à l’emploi, les dossiers de fonds doivent rapidement être traités en partenariat avec notamment les élus locaux pour répondre à la grande détresse des familles.

Des mesures adaptées, prenant en compte l’extraordinaire potentiel de notre territoire, s’imposent pour donner à La Réunion les moyens de poursuivre un développement exemplaire, dynamique, partagé et respectueux de notre environnement.

Nous adressons à Monsieur Manuels VALLS, nouveau Ministre des Outre-Mer, toutes nos félicitations ainsi que nos vœux très sincères de réussite dans la mission qu’il entreprend aujourd’hui.

Il peut compter sur notre soutien et notre expérience pour y participer.

Fait au Tampon, le mardi 24 décembre 2024

Jacquet Hoarau, Président de la CASUD