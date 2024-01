Retour sur 2023 : la Casud a organisé les 3ème assises outre-mer de l'assainissement non-collectif

Les 8 et 9 novembre 2023 avaient lieu à Saint-Denis les 3èmes Assises outre-mer de l'Assainissement Non Collectif. L'occasion d'apporter des précisions et des éléments de réponses concernant l'importance de la bonne gestion des eaux usées. Nous publions le communiqué de la Casud à ce sujet ci-dessous. (Photos CASUD)

Les 8 et 9 novembre, à Saint-Denis, se sont tenues les 3èmes Assises Outre-mer de l'Assainissement Non Collectif.

Ces assises ont regroupé 250 participants d'Outre-mer et de Métropole. Représentants le Président André Thien Ah Koon, M.Jeannot LEBON, Vice-Président de la CASUD, délégué à l’assainissement, accompagné des techniciens Emmanuel Ognard et Luciano Rivière, ont compté parmi les différents intervenants officiels.

Ils ont pu ainsi apporter, dans le cadre de la santé publique et de la protection de l'environnement, des précisions et des éléments de réponses concernant l'importance de la bonne gestion des eaux usées (pollution des nappes, transfert des polluants dans les sous-sols), l’entretien des filières, les mesures incitatives, la sensibilisation des usagers, l'implication des élus dans la vie du service pour une valorisation du Service Public de l'Assainissement Non Collectif, etc.

Ces assises ont regroupé notamment les services de l'Office de l'eau Réunion, des départements du Finistère, de la Mayenne, des préfectures de La Réunion, De Mayotte, de l'ARS, de la DEAL,du BRGM, de la Réserve Marine, de différentes intercommunalités (CASUD, Tours Métropole Val de Loire, CA Grand Périgeux, CA Petite Terre,...) et de nombreux élus dont le 1er Vice-président du Conseil Départemental de Mayotte.