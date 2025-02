Sudec : report de la collecte de déchets au Tampon, à l'Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe

La SPL SUDEC informe les administrés des communes du Tampon, de l’Entre-Deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe qu’en raison de l’alerte rouge pour le cyclone Garance, la collecte des bacs verts et jaunes initialement prévue le vendredi 28 février 2025 sera reportée au samedi 1er mars 2025. Par ailleurs, la SPL SUDEC demande aux administrés de pas sortir leurs déchets verts et encombrants ce jeudi 27 février 2025 et d'attendre la levée de l’alerte rouge, afin d’éviter tout risque pour la sécurité et la salubrité publique. (Photo : sly/www.imazpress.com)