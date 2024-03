CCI : signature d'une convention avec la Douane

Ce vendredi 22 mars 2024, la signature d’une convention entre la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects et la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) a eu lieu. Sur place, Pierrick Robert, président de la CCI, Nicolas Le Gall directeur régional des douanes, Nadine Angelie, présidente de Commission Développement International de la CCI Réunion et Lucas Bache, à la cellule conseil aux entreprise de la douane (Photo rb/www.imazpress.com)

Une convention qui s'inscrit dans un long partenariat : "c'est une continuité de notre collaboration fructueuse entre la CCI et le service des douanes", se félicite Pierrick Robert, président de la CCI.

"L'acte de signature de cette convention de partenariat avec le service des douanes. C'est avant tout un acte administratif, car nous travaillions déjà ensemble sur comment informer et accompagner nos ressortissants sur leurs besoins en matière de réglementation douanière.

Nous avons un public de ressortissants qui ont des importations, ils ont besoin d'être informés, de ne pas commettre d'erreurs, sur les différents produits qu'ils commandent, sur le sujet des normes", explique le président de la CCI.

"La douane accompagne les entreprises qui veulent travailler à l'international. Pour accompagner les entreprises, nous avons le relai de la CCI. Pour éviter que la société ne se trompe, avant qu'elle fasse une fausse déclaration, en amont, elle doit être invitée à connaître cette réglementation", souligne Nicolas Le Gall, directeur régional des douanes.

"Nous proposons avec la CCI des temps d'échanges avec les entreprises pour leur apporter l'information dont elles ont besoin, sur leur propre projet", précise Nicolas Le Gall.

"Nous sommes aussi une administration de facilitation. Notre rôle est de leur apporter tous les conseils si elles se lancent dans cette expérience, de ne pas faire de fausses déclarations"

