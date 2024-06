Entreprendre au féminin : les startupeuses à l'honneur

Ce vendredi 14 juin 2024, à Saint-Denis, la CCI Réunion a inauguré la 4e édition de Entreprendre au féminin, une journée de rencontre entre cheffes d'entreprise, associations et porteuses de projets. Basée sur le thème des transitions écologiques et numériques, cette édition 2024 permet aux femmes d'échanger sur leurs expériences et développer leur réseau de contacts. Au programme, des stands tenus par des associations pour informer et orienter ces femmes dans la réalisation de leurs idées, ainsi que des tables rondes sur divers thèmes de l'entrepreneuriat (Photo : dm/www.imazpress.com)

Environ 400 femmes chefs d'entreprise, sans compter celles venant se renseigner et découvrir l'événement, participent à cette 4e édition d'Entreprendre au féminin. Laurence a pour projet d'ouvrir sa propre société, d'où sa présence aujourd'hui au siège de la CCIR, à Saint-Denis.

"Le monde de l'entrepreneuriat est difficile. Il a très longtemps été très masculin. C'est important aujourd'hui de voir qu'on n'est pas seul, que d'autres sont passées par là et qu'elles peuvent nous aider", indique-t-elle.

"Puis on découvre des associations qui peuvent nous renseigner et nous épauler. Ça nous permet d'avoir un petit peu moins peur, car il y a une crainte de se lancer", confie Laurence. Regardez

Lire plus - Entreprendre au féminin : accompagner les femmes dans leur projet de création d'entreprise

- Le partage d'expérience forme les entrepreneuses de demain -

Les Réunionnaises porteuses de projets pourront être conseillées et orientées dans leur parcours grâce aux témoignages de cheffes d'entreprises.

Isabelle Lam, Tamponnaise a fondé son entreprise Well Kom Aum, un espace dédié aux femmes et aux enfants, grâce à l'accompagnement de la CCIR de Saint-Pierre. Une suite logique pour elle d'être ici pour "pitcher" et faire part de son expérience aux porteuses de projets. "C'est une chance qui s'offre à moi aujourd'hui de me présenter et d'inspirer d'autres femmes", se réjouit-elle. Regardez

- Les associations pour accompagner les femmes dans leur projet -

Au sein des nombreux stands installés dans la cour de la CCIR, associations et entreprises prennent le temps d'échanger avec les femmes désireuses de lancer leur entreprise ainsi que celles déjà bien implantées.

Marianne Orsini, est membre de l'association EFTICOI (Entreprenariat féminin dans les technologies de l'information et la communication océan Indien), fondée en 2011, basée à La Réunion et travaillant avec toutes les îles. Ils accompagnent les entrepreneuses à la transformation numérique et écologique, et organise des événements de réseautage.

"On accueille des femmes qui sont en congés ou en reconversion et on les accompagne grâce à nos programmes pour les guider", détaille-t-elle.

"C'est important de se regrouper et d'accompagner les femmes sans qu'elles aient à courir à droite à gauche, qu'elles se sentent isolées ou perdues. Si on ne se regroupe pas, on a plus de difficultés à percer et à monter son business", ajoute Marianne Orsini. Regardez

Pour l'année prochaine, le président de la CCIR, Pierrick Robert, a annoncé "voir l'événement encore plus grand". Les murs du siège à Saint-Denis ne pouvant pas être poussés davantage, l'organisme est en pourparler avec la Région et le Département pour installer l'édition 2025 dans un espace encore plus large "pour accueillir encore plus de femmes".

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com