Une réunion d'échange entre les parlementaires et la Chambre de Commerce et d'Industrie

Ce vendredi 22 mars 2024, au siège de la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie), une réunion d'échanges a eu lieu entre eux et les députés et sénateurs de La Réunion. Un rendez-vous qui sera renouvelé une fois par trimestre (photo sly/www.imazpress.com)

Depuis de nombreuses années, un tel dialogue n'avait pas eu lieu entre les parlementaires et la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) : "nous saluons vraiment cet échange que nous avons pu avoir ce matin avec l’ensemble de nos parlementaires", se félicite Pierrick Robert, président de la CCI.

"Mon devoir c’est d’être efficace dans mes actions et mes engagements pour l’économie réunionnaise. Mon devoir est de porter la voix de l'économie réunionnaise c'est dans ce sens que j'ai pu rencontrer un à un les députés et ensuite organiser une réunion d'échanges pour discuter des sujets essentiels pour l'économie réunionnaise", explique Pierrick Robert.

Il annonce "renouveler ce genre d'expérience une fois par trimestre, pour assurer une continuité".

L'échange portait sur les difficultés rencontrées par les entreprises "avec une augmentation des défaillances d'entreprises. Nous avons aussi le devoir de nous préoccuper de cela, d'anticiper différents sujets", souligne le Président de la CCI. Retrouvez ci-dessous son interview :

Ce qu'il ressort de cet échange c'est "qu'ils sont venus pour nous écouter, faire des propositions et conclure par une feuille de route commune que nous allons dresser et mettre en œuvre", détaille Pierrick Robert.



lc/www.imazpress.com /redac@ipreunion.com