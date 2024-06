Économie et commerce

Ce mercredi 19 juin 2024, la CCI Réunion organise la Journée pays sur la Namibie au siège de la CCIR, à Saint-Denis. À cette occasion, une visioconférence réunira l'ambassadeur de France en Namibie et des experts afin de présenter et faire découvrir les opportunités économiques et commerciales du pays. Nous publions le post de la CCIR ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Horaires : 8h30-12h

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la CCI Réunion.