Chambre de commerce : les chefs d'entreprise sensibilisés à la cybersécurité

Mercredi 24 avril 2024, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a organisé, à son siège de Saint-Denis, une séance de sécurité numérique. L'objectif était d'aider les TPE réunionnaises à prévenir, à se protéger et à trouver des solutions pour leur structure contre les attaques cybercriminelles. La séance a été animé par Matthieu Druilhe, Directeur adjoint à la Cybersécurité de Réunion THD, qui a présenté les enjeux et les premiers gestes de la cybersécurité ainsi que les futurs projets régionaux. Jérôme Mouret, consultant cybersécurité d’Orange Cyberdéfense, a quant à lui simulé une attaque pour faire prendre conscience des dangers réels du phishing. Nous publions le post de la CCIR ci-dessous (Photo : CCIR)

À La Réunion, 14 incidents ont été remontés à l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en 2023, contre 11 en 2022. "Ce chiffre est bien inférieur au nombre réel de cyberattaques puisque de nombreuses entités n’ont pas connaissance de cyberattaques subies ou ne se signalent pas", indique la CCI Réunion.

Le prochain rendez-vous sur le thème de la cybersécurité a lieu ce mardi 30 avril, à 13h45, à l'Espace Entrepreneuriat Sud.