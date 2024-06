CCI Réunion : les entreprises locales sous les projecteurs

Parcours des savoir-faire français : la CCI de La Réunion invite les résidents, touristes et médias à (re)découvrir les entreprises d’exception de La Réunion à l’occasion de la période de célébrations olympiques et paralympiques, du 8 mai au 8 septembre 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCI Réunion. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le lancement du Relais de la flamme olympique le 8 mai 2024 à Marseille a marqué le début des célébrations olympiques et paralympiques. Pendant quatre mois, jusqu’à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, le 8 septembre, plusieurs millions de visiteurs sont attendus en France, et près de quatre milliards de téléspectateurs devant leurs écrans.

Ce coup de projecteur exceptionnel constitue une opportunité unique pour mettre en lumière les richesses et le tissu économique de notre département : industriels, artisans, producteurs, restaurateurs...

À cet effet, comme partout en France, la CCI de La Réunion propose aux touristes, médias français et étrangers et autres curieux d’aller, jusqu’au 8 septembre, à la rencontre des entreprises locales d’exception, dans le cadre du Parcours des savoir-faire français.

- "Viens visiter mon atelier !" : dans les coulisses des entreprises détentrices d’un savoir-faire remarquable -

Des usines modernes et à la pointe de l’innovation aux ateliers confidentiels d’artisans, en passant par de vastes exploitations agricoles et des manufactures familiales séculaires, ce sont plusieurs centaines d’industriels, d’artisans, de professionnels des métiers d’art, ou encore de producteurs locaux qui ouvriront leurs portes dans le cadre du Parcours des savoir-faire français et feront découvrir leurs activités et leurs métiers au grand public et aux médias.

Exemple : "Les Saveurs de la Fournaise" Venez à la découverte de l’atelier de fabrication de confitures artisanales et du concept "bar à Confitures".

- "Viens visiter mon marché !" : à la rencontre des entreprises lors de marchés, foires et salons -

Marchés dominicaux et saisonniers, foires et salons, villages gastronomiques et culinaires déployés dans le cadre des festivités olympiques et paralympiques, marchés de producteurs et pique-niques fermiers... autant d’occasions pour le grand public de rencontrer des acteurs emblématiques du savoir-faire français et de découvrir leurs produits. L’opportunité également, pour les acteurs institutionnels du tourisme, de présenter les trésors et la diversité de leur destination à de nouveaux visiteurs !

Exemple : Le Marché Forain du Chaudron les mercredis et dimanches.

Toutes les opérations du Parcours des savoir-faire français sont à retrouver sur la cartographie mise en ligne sur le site de la Direction générale des Entreprises.