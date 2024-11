CCI Réunion : un budget de fonctionnement de 31,4 millions d'euros en 2025

Ce vendredi 29 novembre 2024, la Chambre de commerce et de l'industrie de La Réunion (CCIR) organisait son assemblée générale. Le budget primitif 2025, de 31,4 millions d'euros, a notamment été validé par élus de la chambre (Photo rb/www.imazpress.com)

Ce budget est "en total accord avec notre feuille de route et la trajectoire qu'on s'est fixé depuis le début de mandature", déclare Pierrick Robert, président de la CCIR.



"Malgré des impacts financiers qu'on connait tous, nous avons élaboré un budget en concordance avec notre feuille de route", se félicite-t-il, alors que des coupes budgétaires se préparent du côté du gouvernement.

La CCIR est d'ailleurs en pleine négociation à Paris pour limiter ces coupes, alors que la CCI France pourrait perdre 40 millions d'euros de financement dans le cadre du projet de loi finance. 5 de ces 40 millions devaient être retirés à la branche réunionnaise, mais après des protestations, les discussions ont repris.



C'est un budget de fonctionnement "stable" qui a été voté, avec "un investissement à hauteur de 18 millions d'euros, dont 4,3 millions d'euros à destination de bâtiments administratifs, et 12 millions d'euros dédiés aux bâtiments commerciaux", précise Pierrick Robert. "Ce budget arrive dans une période où la situation budgétaire est ce qu'elle est, et on s'en sort plutôt pas mal malgré la situation."

Une diminution sensible des dépenses de fonctionnement, qui passent de 9,7 millions d'euros en 2024 à 9,1M millions d'euros en 2025, est par ailleurs prévue.

"La masse salariale est en hausse et intègre les augmentations relatives à la NAO ainsi que des recrutements", note la CCIR.

Pour l'activité formation, la baisse des "coûts contrats" initiée en 2023 et poursuivie en 2023 impacte les subventions d'exploitation, qui sont en baisse de 284.000 euros.

"Il y a une perspective de stabilisation concernant la formation, avec le dispositif apprentissage qui représente les trois-quarts de notre activité. Les appels d'offre ne seront pas reconduits cette année en raison des coupes budgétaires", précise la CCIR.

Alors qu'une baisse des aides aux entreprises se préparent sur l'apprentissage, la CCIR s'inquiète "des incertitudes pour les mois à venir" entourant la formation.

Les élus consulaires soulignent par ailleurs des "résultat d'exploitation négatifs en raison essentielle pas pu faire l’acquisition de biens immobilier générateurs de recettes, on a pris du retard. Résultats financiers positif, on a plus d'emprunt donc plus de charge financière.

Le budget primitif a été approuvé à la majorité, avec une abstention.

