CCIR : la Journée de l'innovation entrepreneuriale s'est tenue à Saint-Pierre

La CCI Réunion a organisé la 2éme édition de la "Journée de l'Innovation Entrepreneuriale" ce samedi 4 novembre à l'Espace Entrepreneuriat et pôle Formation Sud, à Saint-Pierre. Plus de 48 partenaires étaient présents sur cet évènement dédié à l'innovation et à l'intelligence artificielle au cœur des entreprises (Photo CCIR)

Cette journée a été marquée par plusieurs temps forts :



- Le "Village Partenaires" : les visiteurs ont rencontré les partenaires publics, privés et les conseillers de la CCI Réunion pour être accompagnés dans leurs projets professionnels.



- La Table ronde "Accompagner la transformation, la mutation et l'innovation des entreprises et des territoires"



- La conférence "L’intelligence artificielle au service des entreprises et des territoires"



- Des ateliers coanimés par les experts et conseillers de la CCI Réunion sur les thématiques de l'innovation, du numérique, du financement et de l'intelligence artificielle.



- L'espace "STAR-UP CORNER" aménagé pour donner la possibilité aux start-up de pitcher et networker.

Une vingtaine de start-ups étaients présentes : Evènementiel, cosmétique, transport, logistique, sport, finance, agroalimentaire, ressources humaines, management, marketing, numérique, Intelligence Artificielle, cybersécurité, eSport, écologie, service à la personne, restauration.