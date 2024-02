Le mardi 20 février 2024, s'est tenue au siège de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR) de La Réunion, une conférence-débat intitulée "Résilience Océan Indien", organisée par Cap Business OI en collaboration avec la CCI Réunion et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) Réunion, centrée sur le développement économique de la région. Nous publions leur post ci-dessous (photo : CCI)