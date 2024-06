CCIR : une conférence sur l'Inde animée par Rajaram Munuswamy

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a organisé ce jeudi 6 juin 2024 une conférence sur le thème "Innovation, développement durable et relations commerciales avec l'Inde". Animée par Rajaram Munuswamy, expert relation Inde-France, conférencier, secrétaire Général de GOPIO International et président de GOPIO France, la conférence a abordé les points clés "d'une coopération efficace avec un partenaire indien" et le "panorama et dynamiques d'innovations de l'industrie indienne" (Photo sly/www.imazpress.com)