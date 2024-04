La Chambre de commerce et d'industrie, annonce pouvoir aider les entreprises dans leur demande de subvention pour bénéficier du Fonds tourisme durable. Un dispositif déployé par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) qui s'adresse aux hébergements touristiques et aux restaurants, pour entamer leur transition écologique. Nous publions ci-dessous leur post (Photo rb/www.imazpress.com)