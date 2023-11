Le mois de la découverte des métiers a commencé le mercredi 8 novembre et se poursuivra jusqu'au mardi 5 décembre 2023. Organisé par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), l'événement a pour objectif d'informer le public sur les filières et sur la réalité concrète d'un futur métier" note la chambre consulaire dans le post que nous partageons ci-dessous. Plusieurs ateliers sont programmés sur les cin campus de pôle formation de la CCIR