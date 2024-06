Des apprentis du Centhor vont intégrer pendant un mois des restaurants étoilés de l'Hexagone

Du jeudi 13 juin au samedi 13 juillet 2024, 15 apprentis du Centhor en brevet professionnel cuisine et service, s'envoleront vers l'Hexagone pour un stage mobilité au sein d'établissements prestigieux et de restaurants étoilés. Ce vendredi 7 juin, lors d'une conférence de presse à la Chambre de commerce et d'industrie, les étudiants ont pu se confier avant leur départ sur leurs attentes, aux côtés de leurs formateurs qui sont fiers du parcours que fournissent les jeunes. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plus que quelques jours avant le départ de 15 jeunes apprentis réunionnais en quête de l'excellence.

"C'est la deuxième année depuis la crise sanitaire où nous accompagnons à nouveau les apprentis dans des grands noms de la gastronomie française, c'est une fierté pour nous" déclare Pierrick Robert président de la Chambre de commerce et de l'industrie de La Réunion.

Regardez :

Neuf établissements de différentes villes accueilleront les élèves pour une durée de quatre semaines en stage : le restaurant du Sénat à Paris, l'hôtel l'Inter-continental de Bordeaux, et plein d'autres encore.

Les objectifs de cette expérience sont multiples et visent à offrir aux apprentis une aventure enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel.

François Haquin, président régional chez AKTO partenaire du projet, rajoute : "Vous allez être confrontés à des situations difficiles, mais n'ayez pas peur. Ne restez pas enfermés dans votre chambre. Sortez et croquez la vie à pleines dents".

- Porter les couleurs de l'île -

Les élus de la CCIR appuient sur les valeurs fortes que doivent transmettre les jeunes locaux. "Il faut prouver que vous êtes des jeunes capables. Ce n'est pas parce qu'on vient de 10 000 kilomètres que nous sommes moins" pousse Pierrick Robert représentant du centre de formation de la CCIR.

Regardez :

Depuis sa création en 1995, près de 500 apprentis du Centhor ont profité de cette opportunité de mobilité. La CCI Réunion souligne l'importance de la mobilité dans son engagement envers l'excellence de la formation professionnelle et le développement de la jeunesse réunionnaise.

