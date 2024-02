Entre coupures et fermetures de route… Cilaos peine à remonter la pente

400 virages rien que pour accéder au cirque… Mais encore ce n'est pas que ces quelques virages qui freinent les locaux et touristes de venir. Non, c'est la peur de la route. Peur des éboulis, peur des coupures, peur des fermetures. Des incertitudes qui impactent fortement la vie économique du cirque, déjà morose depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Si les entreprises peinent à remonter la pente, la Région comme la Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre des métiers promettent de leur venir en aide (Photo rb/www.imazpress.com)

"Cela fait depuis mi-janvier (avec Belal) que c'est désert", déclare Sébastien Boyer, de la boutique Silaoz.

"Il n'y a pas de clients en ce moment. Les gens sont traumatisés par la route. Les gens ont du mal à revenir. Le moindre petit rocher est pris en photo et les gens ne voient que ça. Même notre fournisseur a peur de monter", ajoute-t-il.

Depuis la mi-janvier et jusqu'à maintenant, il estime la perte de son chiffre d'affaires entre 70 et 80%.

Selon Sébastien Boyer, "si la période traversée était difficile, le pire est à venir". "Ça ne va pas revenir de suite comme avant. Il faut laisser du temps et espérer qu'il n'y ait pas un événement cyclonique qui vienne recasser la dynamique à Cilaos."

Même ressenti morose pour Christophe Payet, le gérant de Tof Bike. "C'est très calme même s'il y a un peu de touristes mais ils viennent plus faire de marche que du vélo", dit-il.

Si les touristes remontent dans le cirque, ce n'est pas le cas pour les locaux. "Avec les éboulis, le créole a plus peur de la route."

Lui estime ses pertes à près de 70% de son chiffre d'affaires.

- Du personnel au chômage technique -

À la pâtisserie de chez tatie Rosine de la Kaz Métisse, "dans notre magnifique cirque de Cilaos nous sommes ébranlés par les différentes répercussions causées par la météo".

"La route est le souci principal car elle est mal sécurisée. À chaque période de mauvais temps, nous (commerçants - ndlr) et habitants sommes impactés par la dégradation de cette route."

"En tant que professionnelle, j'ai dû mettre mon personnel au chômage technique et j'ai également dû jeter plusieurs denrées périssables", ajoute Rosine.

"Notre cirque fonctionne en grande partie grâce au tourisme et je trouve cela déplorable de nous retrouver à maintes reprises dans ce genre de situation", s'indigne-t-elle.

"Il serait dommage que plusieurs entreprises mettent la clé sous la porte si aucune aide ne nous est présentée", ajoute la gérante de la Kaz Métisse.

À ce jour, "nous sommes dans l’espoir d’une solution et de la reprise rapide de notre activité car en ce moment le chiffre d'affaires est inexistant".

- Des aides attendues -

Ce que souhaitent désormais les commerçants, ce sont des "aides rapides surtout que là la période va être plus difficile", lance Christophe Payet, gérant de Tof Bike à Cilaos.

D'autant que chaque année, Cilaos brasse pas moins de 500.000 visiteurs.

"Une semaine de fermeture ne serait-ce, cela a forcément un impact sur les touristes qui viennent plusieurs jours", a indiqué Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d'industries de La Réunion (CCIR), interrogé par Imaz Press.

Outre les entreprises et les voyageurs de passage, ce sont "également les personnes qui habitent à Ciloas qui sont impactées. Quelqu'un qui habite là-bas et travaille dans les bas, ça a un impact. Ce sont des pertes sèches et il n'y a pas de compensation pour cela".

"Malheureusement, ça reste un problème de route assez récurrent", dit-il.

La CCIR est d'ailleurs partie ce lundi 5 février à la rencontre des acteurs économiques du cirque.

La semaine passée, c'est Huguette Bello, présidente de Région qui s'était rendue sur place. la présidente du Conseil régional a annoncé que pour sécuriser la route de Cilaos et engager plus rapidement les travaux du tunnel de Gueule rouge par exemple, les démarches d'études environnementales seraient réduites.

La présidente a également confirmé l’engagement de la Région de construire deux ponts,.

"Les attentes des Cilaosiens sont légitimes et il est normal que la solidarité régionale s’exprime en pareille situation'', a rappelé la Présidente Huguette Bello, qui a annoncé qu’un dispositif d’aide sera mis en place selon des modalités qui seront présentées très rapidement.

