Entreprendre au féminin : accompagner les femmes dans leur projet de création d'entreprise

Ce vendredi 14 juin 2024, les startupeuses réunionnaises seront à l'honneur à l'occasion de l'événement Entreprendre au féminin sur le thème des transitions écologiques et numériques, au siège de la CCI Réunion, à Saint-Denis. Porteuses de projet, cheffes d'entreprise déjà bien implantées et membre de la CCIR pourront échanger et réseauter au travers d'ateliers, de témoignages et d'une table ronde sur leurs expériences, leurs parcours et être accompagner dans le développement de leurs idées (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme, des ateliers dans les salles Caillé et Nourby entre 10h et 14h30 seront animés par des associations accompagnant les femmes dans le milieu entrepreneurial, et les partenaires de l'évènement. Elles traiteront de différents sujets tels que la protection sociale, la coopération entrepreneuriale, le renforcement de son réseau et le financement de ses idées.

"Le nerf de la guerre c'est le financement. Quand elles vont voir un organisme bancaire, les femmes ont moins de garanti à présenter sur la table. Il est important de regarder l'ensemble des offres, car il y en a beaucoup, et les gens ne sont pas tous au courant", explique Patricia Paoli, vice-présidente de la CCI Réunion. Regardez

- Une journée pour "lever les freins" d'accès à l'entrepreneuriat -

Tout au long de la journée, les partenaires, entreprises et conseillers de la CCIR seront présents dans le Village partenaires pour accompagner les femmes dans le développement de leur projet et les informer sur les dispositifs de financement.

Une table ronde aura lieu dans la salle Nourby sur les Femmes entrepreneures accélératrices des transitions écologiques et numériques de 10h30 à 11h30 avec l'intervention de différents partenaires de la CCIR, dont la Région.

"Cette journée permet de lever les freins, les obstacles, qu'elles rencontrent sur leur parcours de création d'entreprise et rendre leur structure pérenne", indique Évelyne Corbière, sénatrice et conseillère régionale.

"Nous sommes aussi conscients qu'il y a besoin de beaucoup de réseautage quand on se lance dans l'entreprise", ajoute-t-elle. Regardez

Selon les chiffres de la CCIR, au 1er janvier 2023, 10.965 entreprises sont dirigées par des femmes à La Réunion, soit 24% de femmes dirigeantes. L'énorme majorité travaillent dans les secteurs du commerce et des services. Entre 2018 et 2023, le nombre d'entreprises dirigées par des femmes augmente de 5% par an.

- Un pitch des startupeuses pour orienter les jeunes entrepreneuses -

Les Réunionnaises porteuses de projets pourront être conseiller et orienter dans leur parcours grâce aux témoignages de cheffes d'entreprises déjà bien implantées. Ce pitch des startupeuses, issues de divers domaines professionnels, se déroulera de 13h30 et 16h.

Sun Toucoula, présidente du studio Beyond stories est une des pitcheuses de l'événement. Elle a créé son entreprise en 2021. "On sortait juste de la crise Covid, c'était compliqué d'avoir les ressources et le réseau nécessaire pour pouvoir se développer. Cet événement permet de se faire connaître, développer le business, parler avec les bons partenaires pour créer un réseau durable", explique-t-elle.

"Par mon parcours et mon témoignage, je veux montrer aux femmes de La Réunion qu'on peut réussir dans le domaine du cinéma, que ce soit ici à La Réunion ou à l'extérieur", raconte Sun Toucoula.

"J'étais assez isolé au début de la création de mon entreprise. Je ne me serai pas senti aussi seul si j'avais eu un mentor. Ça m'aurait évité quelques déceptions mais maintenant, cette expérience, je peux la partager", confie l'entrepreneuse. Regardez

À 14h30, le Ron Kozé réunira les femmes ayant besoin de solutions et de s'identifier pour acquérir des compétences afin de se réinventer. "Être bien au quotidien, c'est être bien pour gérer son entreprise", souligne Patricia Paoli.

