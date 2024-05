Entreprendre au Féminin au cœur des transitions écologiques et numériques

L'événement Entreprendre au Féminin aura lieu le vendredi 14 juin 2024 au siège de la CCI Réunion, à Saint-Denis. Cette année, les femmes seront "au cœur des transitions écologiques et numériques" autour de conférences, d'ateliers, de témoignages et d’échanges entre porteuses de projets et créatrices plus expérimentées. La journée spécialement dédiée à l'entrepreneuriat féminin offre aux Réunionnaises la possibilité de concrétiser une idée ou le souhait de créer leur entreprise. Nous publions le post de la CCI Réunion ci-dessous (Photo d'archives : CCIR)

"Cet événement est organisé afin d’encourager et d’accompagner les femmes dans leurs projets de création ou de développement d’entreprise, leur permettant ainsi de répondre à leurs souhaits de s’émanciper, de diriger, d’évoluer professionnellement, de vivre de leur métier-passion, de pouvoir ainsi concilier leur vie professionnelle et familiale, et de permettre d’échanger sur leurs expériences de parcours ou métiers masculins qui se conjuguent au féminin", souligne la CCIR.

